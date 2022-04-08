Новая Tomb Raider вернётся к классике

После формального анонса новой Tomb Raider мы решили напомнить, что ещё год назад разработчики из Crystal Dynamics уже рассказали куда больше о грядущей новинке, чем можно было бы подумать.

На 25-летие франшизы студия опубликовала большое обращение к поклонникам, где раскрыла концепцию новой игры про Лару Крофт — хотя официально игру представили только на днях, спустя целый год. Вот что тогда сказал творческий руководитель бренда Уилл Керслейк.

Мы готовимся к будущем Tomb Raider после событий трилогии истоков (2013-2018). Готовимся рассказать истории, которые основываются на играх Core Design и Crystal Dynamics. Мы хотим объединить эти сюжеты.

То есть новая Tomb Raider станет чем-то вроде связующего звена между классикой Core Design и современных релизов Crystal Dynamics. Керслейк называется грядущую новинку амбициозной разработкой и непростой задачей, поэтому нужно «проявить терпение».

Новость по теме Анонсирована новая Tomb Raider. Её делают на Unreal Engine 5

Сейчас разработка новой Tomb Raider начинается на Unreal Engine 5 — впервые студия Crystal Dynamics решила поработать на чужой технологии. Предыдущие игры серии выпускали на собственном движке.

В сети также активно ходят слухи, что новинка станет ремейком первой части. В этом мы сомневаемся, поскольку единственный аргумент — это постер с логотипом. Однако их представили ещё год назад, как раз к юбилею бренда. К ним не стоит относиться слишком серьёзно в отношении будущего серии.