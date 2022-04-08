Для Halo Infinite представили второй сезон — Lone Wolves

Microsoft и 343 Industries представили второй сезон мультиплеера Halo Infinite — его назвали Lone Wolves. Анонс сопроводили коротким трейлером. Вместе с этим подтвердили, что стоит ожидать:

новые карты,

новые режимы,

новые временные события,

новый боевой пропуск.

Старт сезона ожидается 3 мая. Последнее время разработчиков шутера активно критиковали за отсутствие нового контента. Выпуск состоялся в ноябре, а к апрелю они практически ничего нового и не выпустили, что для игры-сервиса не лучший показатель.

Сама Halo Infinite вышла в конце прошлого года и, после первых дифирамбов, быстро начала терять аудиторию на фоне недостатка контента. Вместе с этим часть обещанных функций отложили ещё дальше — среди них кооператив для сюжетной кампании и режим Forge.