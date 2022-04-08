Assassin's Creed Valhalla необычным образом появилась в Steam
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Ubisoft выпустила очередное дополнение для карточной Uno — им стало DLC по мотивам Assassin's Creed Valhalla. При этом виртуальная настолка доступна в Steam, поэтому можно сказать, что и «Вальгалла» причудливым образом добралась до магазина Valve.
Историческая справка. Французский издатель ушёл из Steam три года назад, когда Epic Games набирала партнёров для собственного магазина. В итоге все последовавшие после The Division 2 новинки оказались эксклюзивами Epic Games Store и Ubisoft Connect.
Все прошлые игры компании, уже вышедшие в Steam, всё ещё получают новые дополнения и тому подобное, поэтому и для Uno появилась тематическая добавка. Также ходят слухи, что Ubisoft всё же планирует вернуться в Steam.
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