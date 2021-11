Игры Ubisoft возвращаются в Steam? Прошло почти три года

Люди обнаружили, что в базе данных Steam начались изменения — на платформу добавили упоминание клиента Ubisoft Connect и контента из него. Похоже, спустя почти три года французский издатель решил закончить эксперимент с уходом в Epic Games Store.

Напомним, все новинки компании с марта 2019 года выходили только на двух платформах для ПК — Epic Games Store и собственном магазине Ubisoft. Так компания хотела планомерно перевести аудиторию на собственный сервис, однако, видимо, что-то пошло не так.

За прошедшее время в Steam не попали многие игры издателя, включая The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising, Riders Republic и Far Cry 6. А впереди Rainbow Six Extraction и ремейк Prince of Persia: The Sands of Time.