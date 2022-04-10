Блогер с 7 млн подписчиков оскорбил девушку и получил бан во всех играх Riot Games

Стримера под ником IShowSpeed забанили во всех играх Riot Games. Причиной стало оскорбление девушки во время трансляции по Valorant.
В «Твиттере» опубликовали фрагмент со стрима, где IShowSpeed обматерил девушку-геймера и посоветовал ей вместо игры в Valorant уйти на кухню.
Со мной разговаривает женщина? Выйди из грёбаной игры и помой посуду своего мужа.
Запись привлекла внимание представителей Riot Games. Продюсер студии, ответственной за Valorant, сообщила, что такие игроки не нужны сообществу, и навсегда заблокировала IShowSpeed. Руководитель игрового направления YouTube рассказал, что команда рассматривает ситуацию.
Позже IShowSpeed извинился за высказывания и признал вину. Причиной такого поведения он назвал «плохой день» из-за расистских высказываний в свой адрес. Во время игры блогер спрашивал, как лечить союзников, но ему ответили, что «исцелением могут заниматься только белые персонажи».
В Сети не все поверили оправданию блогера, потому что он и раньше оскорблял женщин в Valorant. Недавно канал IShowSpeed на YouTube вырос до 7 млн подписчиков. Грозит ли ему блокировка на платформе, пока неизвестно.
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