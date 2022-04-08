Пятничный косплей: красотки из Elden Ring, Tomb Raider и «Ведьмака»

Мы возвращаем нашу еженедельную подборку лучшего косплея. Герои сегодняшнего выпуска вдохновлены великолепной Elden Ring, новостями о грядущей Tomb Raider, выпуском крупного патча для Dota 2 и анонсом следующего «Ведьмака».

Маления, Клинок Микеллы из Elden Ring

Один из главных претендентов на «Игру года» не мог обойтись без ярких женских героев. Энж Стрельникова решила воплотить образ Малении, Клинка Микеллы — пожалуй, сложнейшего босса в Elden Ring. Как всегда, работа косплеера выделяется детальной проработкой всего: от небольших штрихов на шлеме до руки-протеза. Совершенно неудивительно, что именно Маления когда-то не знала поражений, ведь с грацией Angie Arrow ей всё по плечу.

Лара Крофт из Tomb Raider

В честь новости о разработке новой Tomb Raider мы решили добавить сразу два образа Лары Крофт в нашу подборку. Одной из них стала Лера Химера, представившая хрупкую и тактильную версию персонажа под проливным дождём. Валерию в этом образе можно назвать настоящей расхитительницей сердец, а не гробниц. А мы, как говорится, и не против.

Crystal Maiden из Dota 2

В конце февраля для Dota 2 вышел крупный патч, который переработал Techies, добавил нового героя и изменил баланс. Практически неизменной осталась Crystal Maiden — её образ и воплотила прекрасная София Кэтсби. Получилось очень чувственно. Тот случай, когда лёд действительно может обжечь.

Йеннифэр из «Ведьмака»

Недавно CD Projekt объявила о разработке нового «Ведьмака», который вряд ли будет связан с Геральтом из Ривии и его друзьями. И это отличный повод вспомнить персонажей из игровой трилогии. Например, Йеннифэр из Венгерберга, в которую превратилась Алиса Инферно. Как и в «Дикой Охоте», костюм девушки демонстрирует притягательную и несколько готическую версию персонажа, которого любит ровно половина фанатов серии — ведь не стоит забывать о Трисс.

Лара Крофт Tomb Raider

Ещё один образ Лары Крофт представила и Хелли Валентайн, облачившись в более классический зелёный костюм героини. Как и всегда, у косплеерши получился очень красивый образ, способный захватить сердца миллионов геймеров по всему миру.