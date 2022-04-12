В Skyrim VR добавили реалистичную физику. Теперь можно гладить животных и танцевать

Энтузиаст под ником FlyingParticle выпустил мод под названием PLANCK для VR-версии The Elder Scrolls V: Skyrim. Модификация добавляет в игру поддержку реалистичной физики объектов. Теперь геймеры могут полноценно взаимодействовать с животными, персонажами и миром «Скайрима».

Пользователи тут же начали выпускать ролики по игре с забавными моментами. Например, среди игроков стало модным бить персонажей по щекам и кидаться в них различными предметами. Модификация также изменила и бои — теперь при попадании оружием по противнику его тело деформируется в реальном времени.

В данный момент PLANCK находится на ранней стадии разработки, однако уже впечатляет. Скачать модификацию можно на сайте Nexus Mods.

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