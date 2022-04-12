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Авторы EVE Online не планируют добавлять в игру блокчейн и NFT

Авторы EVE Online не планируют добавлять в игру блокчейн и NFT
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Глава CCP Games — авторов космического симулятора EVE Online — Хилмар Вейгар Петурссон рассказал о своём отношении к NFT и блокчейну. По его словам, студия уже долгие годы продолжает оставаться на плаву в том числе благодаря новым технологиям. Поэтому многие сотрудники CCP Games активно следят за развитием криптовалют и NFT. Однако в данный момент студия всё же не планирует добавлять новомодные технологии в EVE Online.

В связи с этим в обозримом будущем мы не планируем добавлять технологию блокчейна на глобальный сервер Tranquility. В ближайшие годы работы над Tranquility мы сосредоточимся на создании увлекательных возможностей на прочном фундаменте, который мы закладывали последние два десятилетия.

Не собираемся мы и внедрять на Tranquility NFT-токены, хотя, безусловно, эта тема очень интересна нам. Мы продолжим раздвигать границы цифровой экономики и виртуальных миров, а также экспериментировать с криптовалютой, но уже за пределами нашего сервера.

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