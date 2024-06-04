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Создатель «Пацанов» допустил, что сериал получит больше пяти сезонов

Создатель «Пацанов» допустил, что сериал получит больше пяти сезонов
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В данный момент известно, что для сериала «Пацаны» запланирован пятый сезон. Ранее создатель проекта Эрик Крипке говорил, что закончить на пятом сезоне — хорошая идея, однако с тех пор он немного изменил свою позицию.

По словам Крипке, он больше не будет делать прогнозы и говорить что-то касательно новых сезонов «Пацанов». Он не исключает, что шоу продлится ещё несколько сезонов.

За всю историю человечества никто так не ошибался, как я, когда говорил, сколько сезонов будет идти это шоу. Так что я не собираюсь повторять одну и ту же ошибку дважды. Думаю, моя фотография есть в топе самых глупых людей, которые говорили о завершении своих сериалов.

Четвёртый сезон «Пацанов» стартует 13 июня 2024 сразу с трёх эпизодов.

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