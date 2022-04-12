Дженнифер Хейл хочет озвучить капитана Шепард в новой Mass Effect

Дженнифер Хейл, которая подарила свой голос женской версии Шепарда из Mass Effect, посетила церемонию BAFTA Games Awards 2022 и рассказала про возвращение персонажа в новой части франшизы.

Хейл прямо спросили о том, стоит ли ждать персонажа в Mass Effect. Конечно же, актриса не дала прямого ответа. Даже если она что-то знает, то вряд ли расскажет из-за конфиденциальности.

Это зависит от вас, ребята. Пусть BioWare знает, чего вы хотите. Дайте им знать, потому что мне эта идея нравится и я думаю, что Марку (актёру, который озвучил мужскую версию Шепарда) тоже.

Ранее энтузиаст под ником Leo Torres показал, как бы выглядела третья часть Mass Effect на движке Unreal Engine 5. Создатель работы отметил, что хочет видеть Mass Effect 4 на этом движке.

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