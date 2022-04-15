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«Сбер», «Альфа-банк» и некоторые аккаунты из России заблокировали на GitHub

«Сбер», «Альфа-банк» и некоторые аккаунты из России заблокировали на GitHub
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Платформа GitHub заблокировала аккаунты «Сбера», «Сбер AI» и «Альфа-банка», о чём сообщили на «Хабре». Под удар попали и личные профили разработчиков из России.

«Сбер» в комментарии изданию vc.ru рассказал, что open-sourсe модели останутся в открытом доступе, но их перенесут в другие репозитории. Также компания использует собственную Platfrom V с инструментами для хостинга и совместной разработки.

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О блокировке личных аккаунтов сообщили и разработчики из России, которых об этом не предупредили. Ответа от службы поддержки авторы не получили. Предполагают, что причиной могли стать санкции западных стран.

Доступ к репозиториям сохраняется на несколько часов при блокировке корпоративного аккаунта. При запрете личного профиля доступ к месту хранения данных ограничивают сразу.

Пользователь «Хабра» также опубликовал письмо, которое получили заблокированные разработчики. В нём сообщается, что аккаунты управлялись из регионов, которые находятся под санкциями. В апелляции предлагают указать отношения с Северной Кореей, Сирией, Крымом, ЛНР и ДНР.

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