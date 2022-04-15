В России подали в суд на Apple за уход из страны. Речь идёт о сотнях млрд рублей

Российские пользователи подали иск к Apple после того, как компания приостановила продажи продукции на территории страны. Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению заявление от «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу ООО «Эппл Рус». Об этом сообщают «Известия».
Истцы требуют признать противоправными приостановку ответчиком импорта, продажи и техобслуживания. Также в иске содержится требование понудить компанию прекратить эти действия и арестовать счета и имущество дочерней структуры. Речь может идти о сумме в несколько сотен миллиардов рублей.
Первое заседание состоится уже в ближайшее время. По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, сотни российских пользователей жалуются на снижение качества работы устройств, в частности из-за отключения Apple Pay, удаления из App Store популярных приложений и отсутствия послегарантийного ремонта. Российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple. При этом за 2021 год филиал Apple в России заработала 386 млрд рублей, а за последние 3 года — 652 млрд рублей.
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