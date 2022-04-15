Из GTA 5 удалили оскорбляющие шутки — но только на PS5 и Xbox Series

Из обновлённой версии GTA 5 для PS5 и Xbox Series удалили карикатурных NPC и плакат, которые высмеивают трансгендеров. На это обратили внимание пользователи «Твиттера».
Ранее в GTA 5 у клуба для ЛГБТ появлялись дрэг-квин NPC в виде мужчин в откровенной женской одежде. Теперь такие персонажи доступны только в режиме редактора, а их реплики удалили.
NPC больше не появляются у клуба, а вместо них стоят другие люди. Rockstar замену персонажей не комментировала. Ранее организация Out Making Games направила компании письмо с просьбой удалить подобный контент, который, по её мнению, неверно изображает трансгендеров и призывает к насилию.
Кроме этого, из GTA 5 пропал плакат игрушки со взаимозаменяемыми гениталиями. Вместо него появилось изображение с другой фигуркой.
GTA 5 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно Rockstar запустила платную подписку для GTA Online.
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