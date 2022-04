Автор The Last of Us сравнил экранизацию игры с «Побегом из Шоушенка»

Геймдиректор The Last of Us и один из сценаристов сериальной адаптации Нил Дракманн на днях рассказал, что главный герой шоу Джоэл будет отличаться от своей игровой версии. Он считает, что лучшие образы получаются только тогда, когда актёр переосмысливает оригинального персонажа, но при этом сохраняет в себе главные черты и особенности героя.

В комментариях под записью разработчика тут же появились фанаты, которые не согласились с его точкой зрения. Один из пользователей под ником EnfingerIvan заявил, что любые изменения сильно вредят адаптации, и привёл в пример «Побег из Шоушенка» Френка Дарабонта, снятый по книге Стивена Кинга. На что Дракманн очень ловко парировал информацией о смене героя Реда на чернокожего актёра. В книге он был белым и обладал несколько другим темпераментом.

В фильме «Побег из Шоушенка» Ред неожиданно стал афроамериканцем. Да и у ленты другая концовка! Пожалуйста, расскажите мне ещё об «идеальных» экранизациях (и о моём самом любимом фильме всех времён).

В словах разработчика действительно есть смысл — далеко не все изменения приводят к чему-то плохому. Мало кто из фанатов того же «Шоушенка» когда-нибудь сильно возмущался изменениям в сюжете. Тем временем картина стабильно удерживает первые места в рейтинге лучших фильмов всех времён на отечественном «Кинопоиске» и зарубежном iMDB.

Сериал по The Last of Us выйдет в 2023 году. Главные роли исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

