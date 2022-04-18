Обновлённая версия GTA 5 может выйти и на ПК

Обновлённая версия GTA 5 для PS5 и Xbox Series может выйти и на ПК. Информация об этом появилась на сайте рейтингового агентства ESRB. В списке платформ теперь указана и Windows PC, то есть ПК-версия.

Пока неясно, чем именно может отличаться улучшенная ПК-версия от порта 2015 года. Вполне возможно, авторы, как и на консолях, обновят модели персонажей, увеличат дальность прорисовки и ускорят загрузки. Также есть шанс на то, что авторы исправят физику автомобилей, которая зависит от FPS. Эту проблему устранили в версиях для PS5 и Xbox Series.

Сама Rockstar пока не комментировала информацию.

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