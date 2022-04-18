Обновлённая версия GTA 5 может выйти и на ПК
Поделиться
Обновлённая версия GTA 5 для PS5 и Xbox Series может выйти и на ПК. Информация об этом появилась на сайте рейтингового агентства ESRB. В списке платформ теперь указана и Windows PC, то есть ПК-версия.
Пока неясно, чем именно может отличаться улучшенная ПК-версия от порта 2015 года. Вполне возможно, авторы, как и на консолях, обновят модели персонажей, увеличат дальность прорисовки и ускорят загрузки. Также есть шанс на то, что авторы исправят физику автомобилей, которая зависит от FPS. Эту проблему устранили в версиях для PS5 и Xbox Series.
Сама Rockstar пока не комментировала информацию.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
11:50
-
11:24
-
10:53
-
10:23
-
09:52
-
09:23
-
08:55
-
08:22
- 17 апреля 2022
-
23:58
-
18:53
-
18:11
-
17:31
-
16:21
-
15:37
-
14:49
-
13:49
-
12:54
- 16 апреля 2022
-
18:52
-
18:03
-
17:06
-
16:28
-
15:34
-
15:00
-
14:35
-
13:20
-
12:46
- 15 апреля 2022
-
22:00
-
21:18
-
20:34
-
20:06
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
Партнерский контент