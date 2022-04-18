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Источник: королевская битва для Halo Infinite по масштабу напоминает Call of Duty: Warzone

Источник: королевская битва для Halo Infinite по масштабу напоминает Call of Duty: Warzone
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В сети уже какое-то время ходят слухи о баттл-рояле для Halo Infinite. Его якобы создаёт студия Certain Affinity, которая ранее участвовала в производстве прошлых игр серии. Недавно команда подтвердила, что действительно работает вместе с 343 Industries, однако не рассказала, над чем именно.

Редактор Windows Central Джез Корден поделился информацией о режиме королевской битвы для Halo Infinite. По словам его источников, Certain Affinity действительно работает над полноценным баттл-роялем в течение последних двух лет. Автор сравнил режим с Call of Duty: Warzone — это будет практически отдельная игра, необходимая для привлечения к проекту новой аудитории.

Точной даты релиза королевской битвы пока нет. Certain Affinity якобы планирует выпустить баттл-рояль в третьем или четвёртом сезоне поддержки Halo Infinite. В начале мая в игре стартует второй сезон, так что полноценную презентацию режима могут провести уже этим летом на конференции Xbox.

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