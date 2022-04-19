Авторы World of Tanks раскрыли подробности «Искусства стратегии»

Разработчики World of Tanks раскрыли подробности события «Искусство стратегии», которое пройдёт с 21 апреля по 5 мая. Игроков ждут несколько режимов сражений, задачи и награды.
В формате один на один два стратега сражаются против друг друга с машинами 10-го уровня, которым отдаются приказы при обзоре сверху. В битве один на семь большая команда игроков-танкистов воюет против стратега, который руководит ботами и выбирает объекты поддержки вроде пушек и огнемётов.
Для участия в режимах в роли стратега нужно определённое количество внутриигровой валюты: либо 100 рапортов, либо 100 приказов. Игрок перед матчем выбирает танки, которые примут участие в бою. Всего можно настроить семь машин 10-го уровня.
Перед началом боя стратег размещает технику и объекты поддержки, а во время сражения может взять под контроль любой танк. При этом управлять им можно как в обычном режиме.
Танкисты за 15 минут должны уничтожить все машины стратега или захватить его базу. Последнему нужно завести в ангар танки соперников либо захватить их базу. Если никто не выполнит задачи, матч заканчивается ничьей.
За сражения игроки получат награды, а также смогут собрать коллекцию, выполняя задачи. В «Искусстве стратегии» будет три рейтинга: два за стратега в разных режимах и один за танкиста. Позиция будет зависеть от количества заработанных очков.
World of Tanks доступна бесплатно на ПК, консолях PlayStation и Xbox.
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