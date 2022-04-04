«Этого никто не ожидал». Как команда World of Tanks узнала о закрытии Wargaming в Минске

Компания Wargaming, авторы World of Tanks и других игр, сообщила об уходе из России и Беларуси, а также о закрытии минского офиса. Некоторые сотрудники после этой новости пообщались с изданием dev.by и отреагировали на событие.
Разработчики узнали о закрытии минского офиса только сегодня из письма с подписью Виктора Кислого, главы Wargaming. Ранее им говорили, что этого не произойдёт. Сотрудники оказались не готовы к такому, хотя компания предлагает компенсацию и поддержку.
Та часть команды, которая зарегистрирована в минском офисе, просто в трансе, потому что этого никто не ожидал.
Работники сообщили, что на ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, а у них есть два варианта: увольнение или переезд.
Релокация доступна при условии, что ты — «ценный» сотрудник, правда, непонятно, по каким критериям будут оценивать. Варианты релокации будут предлагать индивидуально. Увольнять будут по факту закрытия офиса. Компенсации обещают, но условия пока неизвестны.
Некоторые считают, что будет до половины увольнений, а других перевезут в Литву, Польшу и Чехию. При релокации работникам помогают с визами, перелётом и проживанием в первый месяц, но многие сомневаются из-за больших налогов в других странах.
Wargaming передала игровой бизнес в России и Беларуси в управление Lesta Studio. Авторы World of Tanks не получат с этого прибыли, а рассчитывают на большие убытки.
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