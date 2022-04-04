Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Этого никто не ожидал». Как команда World of Tanks узнала о закрытии Wargaming в Минске

«Этого никто не ожидал». Как команда World of Tanks узнала о закрытии Wargaming в Минске
Комментарии

Компания Wargaming, авторы World of Tanks и других игр, сообщила об уходе из России и Беларуси, а также о закрытии минского офиса. Некоторые сотрудники после этой новости пообщались с изданием dev.by и отреагировали на событие.

Разработчики узнали о закрытии минского офиса только сегодня из письма с подписью Виктора Кислого, главы Wargaming. Ранее им говорили, что этого не произойдёт. Сотрудники оказались не готовы к такому, хотя компания предлагает компенсацию и поддержку.

Та часть команды, которая зарегистрирована в минском офисе, просто в трансе, потому что этого никто не ожидал.
5 лучших танков седьмого уровня в World of Tanks 5 лучших танков седьмого уровня в World of Tanks

Работники сообщили, что на ликвидацию офиса уйдёт четыре месяца, а у них есть два варианта: увольнение или переезд.

Релокация доступна при условии, что ты — «ценный» сотрудник, правда, непонятно, по каким критериям будут оценивать. Варианты релокации будут предлагать индивидуально. Увольнять будут по факту закрытия офиса. Компенсации обещают, но условия пока неизвестны.

Некоторые считают, что будет до половины увольнений, а других перевезут в Литву, Польшу и Чехию. При релокации работникам помогают с визами, перелётом и проживанием в первый месяц, но многие сомневаются из-за больших налогов в других странах.

Wargaming передала игровой бизнес в России и Беларуси в управление Lesta Studio. Авторы World of Tanks не получат с этого прибыли, а рассчитывают на большие убытки.

Новость по теме
В World of Tanks с 1 апреля начнутся скидки

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022