Одиночная игра по «Гвинту» выйдет только на ПК и смартфонах

В разговоре с IGN представители CD Projekt заявили, что новая игра по вселенной «Ведьмака» под рабочим названием Project Golden Nekker выйдет до конца 2022 года только на ПК и смартфонах. Релиз игры на консолях пока не рассматривается.
Разработчики заявили, что не просто так отказались от выпуска игры на приставках. Однако точной причины они не назвали. Судя по всему, это как-то связано с интерфейсом проекта, который очень тяжело адаптировать под геймпады.
Новой игрой по «Ведьмаку» станет одиночный проект по «Гвинту». Авторы отметили, что он будет сильно отличаться от «Кровной вражды», которая вышла в 2018 году. CD Projekt обещает предоставить игрокам уникальный опыт и яркие эмоции. Других подробностей об игре пока нет.
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