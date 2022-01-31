По «Ведьмаку» в конце года выпустят новую игру. Правда, это снова «Гвинт»

Издание IGN сообщило, что CD Projekt RED занимается разработкой нового одиночного «Гвинта». Рабочее название проекта — Project Golden Nekker.

Авторы хотят подарить игрокам новый уникальный опыт и яркие эмоции. Сообщается, что тайтл будет отличаться от предыдущего «Гвинта», который вышел в 2018 году. Поиграть в новый проект смогут все. Покупать «Гвинт» 2018-го при этом не обязательно.

Также IGN показало несколько изображений. Вероятно, это обложки карт с различными существами, персонажами и способностями.

IGN утверждает, что релиз Project Golden Nekker состоится до конца 2022 года. Точную дату выхода назовёт сама CD Projekt RED через какое-то время.

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