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Adobe разрешила россиянам продлевать действующую подписку

Adobe разрешила россиянам продлевать действующую подписку
M.Orangesmile
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Газета «Ведомости» сообщила, что американская компания Adobe разрешила пользователям из России продлевать лицензии, которые были куплены ранее.

Несмотря на это, ограничения всё же появились. Они коснулись различных новых покупок и действующих контрактов. Представители Adobe попросили пользователей заранее позаботиться о продлении лицензий.

Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов.

Adobe ушла с российского рынка из-за напряжённой ситуации на Украине. В данный момент нельзя купить программу для монтажа, а также другие продукты Adobe.

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