Adobe разрешила россиянам продлевать действующую подписку
Поделиться
Газета «Ведомости» сообщила, что американская компания Adobe разрешила пользователям из России продлевать лицензии, которые были куплены ранее.
Несмотря на это, ограничения всё же появились. Они коснулись различных новых покупок и действующих контрактов. Представители Adobe попросили пользователей заранее позаботиться о продлении лицензий.
Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов.
Adobe ушла с российского рынка из-за напряжённой ситуации на Украине. В данный момент нельзя купить программу для монтажа, а также другие продукты Adobe.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 21 апреля 2022
-
17:15
-
17:11
-
16:44
-
16:37
-
16:17
-
15:42
-
15:04
-
14:50
-
14:50
-
14:21
-
13:52
-
13:48
-
13:31
-
13:05
-
13:03
-
12:40
-
12:24
-
11:50
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:51
-
09:20
-
08:52
-
08:23
-
07:43
- 20 апреля 2022
-
20:21
-
19:52
-
19:42
-
19:19
-
19:02
-
18:35
-
18:01
-
16:55
-
16:30
Партнерский контент