Планы на развитие Halo Infinite удивляют — очень мало контента

Microsoft представила дорожную карту на второй сезон Halo Infinite, который продлится с 3 мая по 7 ноября. Да, опять полгода, что уже не понравилось многим игрокам. Вместе с этим и наполнение не вызывает ажиотажа.
- Две новые карты;
- Три новых режима — «Король горы», Land Grab и «Выживет один»;
- Два сюжетных события — Interference (3-16 мая) и Alpha Pack (19 июля — 1 августа);
- Новый боевой пропуск, где дадут зарабатывать валюту;
- Запуск кооператива в кампании по сети — конец августа;
- Возможность перепройти миссии — в конце августа;
- Бета режима Forge — сентябрь.
Вместе с этим студия уже раскрыла планы на третий сезон, который начнётся 7 ноября. Там, кроме традиционных новых карт и режимов, обещают ввести кооператив на одном экране. Но это случится не раньше чем через год.
Игроки в целом не оценили такое развитие шутера: разработчики выпускают очень мало контента и делают это очень редко. За целый год в течение двух сезонов Microsoft выпустит всего две новые карты для шутера — это на фоне той же Call of Duty, где в каждом сезоне (а их в течение года целых шесть) добавляют больше локаций.
Вот что пишет блогер Benji-Sales.
Мне нравится геймплей Halo Infinite, но я шокирован этой дорожной картой. Я не ожидал ещё одного сезона на полгода, а в итоге шутер получит всего две новые карты в первый год.
Это невероятно сложно оправдать для игры-сервиса.
При этом многие отмечали, что недостаток контента ощущался с первого дня релиза и игроки явно рассчитывали на иную поддержку. Текущую они называют чрезмерно слабой.
- 23 апреля 2022
-
11:44
-
11:31
- 22 апреля 2022
-
22:16
-
21:09
-
20:12
-
20:00
-
19:12
-
19:05
-
19:04
-
18:33
-
18:18
-
17:49
-
17:13
-
17:00
-
16:35
-
16:04
-
15:58
-
15:56
-
14:59
-
14:54
-
14:46
-
14:05
-
14:05
-
13:26
-
13:22
-
12:53
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:22
-
10:50
-
10:21
-
09:52
-
09:20
-
08:54