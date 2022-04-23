Планы на развитие Halo Infinite удивляют — очень мало контента

Microsoft представила дорожную карту на второй сезон Halo Infinite, который продлится с 3 мая по 7 ноября. Да, опять полгода, что уже не понравилось многим игрокам. Вместе с этим и наполнение не вызывает ажиотажа.

Две новые карты;

Три новых режима — «Король горы», Land Grab и «Выживет один»;

Два сюжетных события — Interference (3-16 мая) и Alpha Pack (19 июля — 1 августа);

Новый боевой пропуск, где дадут зарабатывать валюту;

Запуск кооператива в кампании по сети — конец августа;

Возможность перепройти миссии — в конце августа;

Бета режима Forge — сентябрь.

Вместе с этим студия уже раскрыла планы на третий сезон, который начнётся 7 ноября. Там, кроме традиционных новых карт и режимов, обещают ввести кооператив на одном экране. Но это случится не раньше чем через год.

Игроки в целом не оценили такое развитие шутера: разработчики выпускают очень мало контента и делают это очень редко. За целый год в течение двух сезонов Microsoft выпустит всего две новые карты для шутера — это на фоне той же Call of Duty, где в каждом сезоне (а их в течение года целых шесть) добавляют больше локаций.

Вот что пишет блогер Benji-Sales.

Мне нравится геймплей Halo Infinite, но я шокирован этой дорожной картой. Я не ожидал ещё одного сезона на полгода, а в итоге шутер получит всего две новые карты в первый год.



Это невероятно сложно оправдать для игры-сервиса.

При этом многие отмечали, что недостаток контента ощущался с первого дня релиза и игроки явно рассчитывали на иную поддержку. Текущую они называют чрезмерно слабой.