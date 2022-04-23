Секс-видео Кардашьян в Roblox может быть фейком

Фанаты Roblox разобрали ситуацию с появлением секс-видео Ким Кардашьян на платформе, о чём стало известно во время премьеры нового сезона «Семейства Кардашьян». По их мнению, инцидент не мог произойти так, как показали в шоу.

Пользователи Reddit, которые знакомы с добавлением контента в Roblox, утверждают, что система модерации на платформе работает хорошо. Она бы не позволила добавить слово sextape (секс-видео) и варианты его написания в игру. Даже если включить возрастные ограничения, шестилетний сын Ким Кардашьян вряд ли смог бы их обойти.

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Другой пользователь сообщил, что в показанном эпизоде на планшете вовсе было превью Roblox с названием и описанием. Даже если ситуация была реальной, то сын Кардашьян мог наткнуться на рекламу секс-видео, если бы нашёл её заранее.

Один из создателей контента в Roblox согласился с пользователями и сообщил BBC, что шанс наткнуться на такой контент «астрономически мал». Близкий к Кардашьянам источник издания рассказал, что семья отрицает обвинения в фейках.

Напомним, в новом сезоне «Семейства Кардашьян» Сейнт, сын Ким Кардашьян, наткнулся в Roblox на рекламу её секс-видео.

Авторы песочницы сообщили, что быстро удалили контент и забанили разработчика. Ким Кардашьян объявила, что у неё достаточно средств, чтобы сжечь создателей Roblox дотла.

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