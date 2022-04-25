Фото: первый промо-арт «Джона Уика 4»
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В декабре прошлого года Lionsgate перенесла выход «Джона Уика 4» практически на год. Студия не рассказала о причинах переноса и не показала ни единого материала по будущему фильму.
Новость по теме«Джона Уика 4» отложили почти на год
На выставке CinemaCon 2022 в Лас-Вегасе журналисты издания Bleeding Cool обнаружили первый промо-арт четвёртой части в виде лайтбокса. В нём нет чего-то особенного — типичный кадр с Киану Ривзом, который целится в кого-то из пистолета.
Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года. Сюжет четвёртой части продолжит историю наёмного убийцы по кличке Баба-Яга. К главной роли вернётся Киану Ривз, поставит картину всё тот же Чад Стахелски.
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