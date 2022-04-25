Diablo Immortal выйдет 2 июня — и на ПК

Blizzard анонсировала дату выхода Diablo Immortal — 2 июня. Тогда состоится полноценный релиз на iOS и Android, а также начнётся открытое тестирование на ПК. И да, экшен действительно выйдет на ПК.
Несмотря на открытое тестирование на ПК, у всех версий игры будет поддержка переноса прогресса и кроссплея, поэтому общий функцоинал и наполнение будет общим. Формат беты на ПК, видимо, связан с адаптацией игры под клавиатуру и мышку.
Геймплей Diablo Immortal на ПК
Сама Diablo Immortal — это условно-бесплатная Diablo, события которой разворачиваются между второй и третьей частями серии. Визуальный стиль при этом взят с Diablo 3, но с большей мрачностью. На официальном сайте, кстати, всё переведено на русский язык, однако предварительная регистрация в мобильных магазинах недоступна.
- 25 апреля 2022
-
15:31
-
14:55
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
13:50
-
13:45
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:28
-
11:55
-
11:23
-
10:50
-
10:22
-
09:53
-
09:21
-
08:54
-
08:23
- 24 апреля 2022
-
18:59
-
18:35
-
18:01
-
16:57
-
16:10
-
15:15
-
14:19
-
13:36
-
12:43
-
01:34
- 23 апреля 2022
-
23:06
-
19:35
-
18:38
-
17:56
-
16:45