Diablo Immortal выйдет 2 июня — и на ПК

Blizzard анонсировала дату выхода Diablo Immortal — 2 июня. Тогда состоится полноценный релиз на iOS и Android, а также начнётся открытое тестирование на ПК. И да, экшен действительно выйдет на ПК.

Несмотря на открытое тестирование на ПК, у всех версий игры будет поддержка переноса прогресса и кроссплея, поэтому общий функцоинал и наполнение будет общим. Формат беты на ПК, видимо, связан с адаптацией игры под клавиатуру и мышку.

Геймплей Diablo Immortal на ПК

Сама Diablo Immortal — это условно-бесплатная Diablo, события которой разворачиваются между второй и третьей частями серии. Визуальный стиль при этом взят с Diablo 3, но с большей мрачностью. На официальном сайте, кстати, всё переведено на русский язык, однако предварительная регистрация в мобильных магазинах недоступна.