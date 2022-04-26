По культовому мему с Человеком-пауком выпустят три фигурки

Производитель игрушек Hot Toys анонсировал фигурки по блокбастеру «Человек-паук: Нет пути домой». Компания воссоздала ту самую мемную сцену, в которой три Человека-паука показывают друг на друга пальцами.

Hot Toys готовится выпустить статуэтки Человека-паука в исполнении Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Герои стоят в масках, но, возможно, их можно будет снять. Никаких деталей о цене и примерной даты выпуска фигурок компания не сообщила. Она отметила, что подробности появятся скоро.

25 апреля Hot Toys показала фигурку Кейт Бишоп из сериала «Соколиный глаз». Рассылать статуэтку планируют в конце 2023 года, а её цена составляет $ 270 (примерно 20 тыс рублей).

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