Анонсирована детализированная фигурка Лары Крофт за 10 тыс. рублей

Производитель игрушек Master Team анонсировал фигурку Лары Крофт из игры Rise of the Tomb Raider. Статуэка представляет собой героиню, облачённую в альпинистское снаряжение.
Вместе с самой фигуркой в комплект войдут сменные кисти рук, канат, рация, нож, револьвер, альпинистские ледорубы, лук и пару стрел. Всё это можно менять в руках Лары Крофт и создавать различные композиции, например, снарядив пистолет с ножом или лук.
Статуэтку выпустят в конце 2022 года, точная дата пока неизвестна. Фигурку будут продавать за $ 140 (примерно за 10 тыс. рублей). Хоть производством занимается не Hot Toys, качество статуэтки всё же кажется хорошим.
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