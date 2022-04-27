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Анонсирована детализированная фигурка Лары Крофт за 10 тыс. рублей

Анонсирована детализированная фигурка Лары Крофт за 10 тыс. рублей
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Производитель игрушек Master Team анонсировал фигурку Лары Крофт из игры Rise of the Tomb Raider. Статуэка представляет собой героиню, облачённую в альпинистское снаряжение.

Вместе с самой фигуркой в комплект войдут сменные кисти рук, канат, рация, нож, револьвер, альпинистские ледорубы, лук и пару стрел. Всё это можно менять в руках Лары Крофт и создавать различные композиции, например, снарядив пистолет с ножом или лук.

Статуэтку выпустят в конце 2022 года, точная дата пока неизвестна. Фигурку будут продавать за $ 140 (примерно за 10 тыс. рублей). Хоть производством занимается не Hot Toys, качество статуэтки всё же кажется хорошим.

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