У вас всего 6 часов: как получить доступ к бете Overwatch 2

Blizzard запустила закрытое тестирование Overwatch 2, а в течение шесть часов его может получить практически каждый желающий. Для этого надо посмотреть на Twitch определённых стримов, которые сейчас будут играть в сиквел командного шутера компании.

Как участвовать в раздаче беты Overwatch 2 на Twitch

Связать учётные записи Twitch и Battle.net. С 20:00 мск 27 апреля до 02:00 мск 28 апреля смотреть партнёрские трансляции Overwatch 2 на Twitch. Не имеет значение, кого именно смотреть, а общее время просмотра суммируется. За шесть часов акции надо посмотреть четыре часа эфиров. После выполнения условий уведомление появится в центре уведомлений Twitch. После этого можно будет установить бету Overwatch 2 в Battle.net. Тестирование предположительно продлится до 16 мая.

Кого смотреть?

Blizzard подготовила огромную таблицу с участвующими в акции стримерами. Всех их можно увидеть на сайте Overwatch 2. Вот некоторые из них:

Полноценный релиз Overwatch 2 ожидается в 2023 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.