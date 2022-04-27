У вас всего 6 часов: как получить доступ к бете Overwatch 2
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Blizzard запустила закрытое тестирование Overwatch 2, а в течение шесть часов его может получить практически каждый желающий. Для этого надо посмотреть на Twitch определённых стримов, которые сейчас будут играть в сиквел командного шутера компании.
Как участвовать в раздаче беты Overwatch 2 на Twitch
- Связать учётные записи Twitch и Battle.net.
- С 20:00 мск 27 апреля до 02:00 мск 28 апреля смотреть партнёрские трансляции Overwatch 2 на Twitch. Не имеет значение, кого именно смотреть, а общее время просмотра суммируется.
- За шесть часов акции надо посмотреть четыре часа эфиров.
- После выполнения условий уведомление появится в центре уведомлений Twitch. После этого можно будет установить бету Overwatch 2 в Battle.net.
- Тестирование предположительно продлится до 16 мая.
Кого смотреть?
Blizzard подготовила огромную таблицу с участвующими в акции стримерами. Всех их можно увидеть на сайте Overwatch 2. Вот некоторые из них:
Полноценный релиз Overwatch 2 ожидается в 2023 году на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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