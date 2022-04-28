VK купила у «Яндекса» сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости»

Российская IT-компания VK договорилась о выкупе сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости» у «Яндекса». Об этом представители обеих сторон сообщили журналистам Forbes.
Сейчас обеим корпорациям предстоит бюрократический процесс по передаче прав. Также сделку должны одобрить антимонопольная служба (ФАС) и различные корпоративные органы. Условия сделки пока не раскрыты, но деталями обещают поделиться в ближайшем будущем.
«Яндекс» объявил о намерении продать «Дзен» и «Новости» ещё в марте. Они выпали из сфер его интереса, так как сейчас компания развивает более технологичные сервисы.
8 апреля стало известно, что уже летом 2022 года в России может появиться собственный магазин приложений. Его разработкой, по информации журналистов, занимаются или как минимум заинтересованы в этом VK, «Яндекс» и «Сбер».
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