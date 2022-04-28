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Вышло видео про историю Ньюкасла — нового героя Apex Legends

Вышло видео про историю Ньюкасла — нового героя Apex Legends
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На официальном канале Apex Legends появился новый ролик под названием «Истории из Внешних земель» — «Герой». Он посвящён новой легенде под именем Ньюкасл.

Из ролика становится понятно, что у Ньюкасла есть семья, а его настоящее имя Джексон Уильямс. У него есть сестра Анита Уильямс, наиболее известная как Бангалор.

Ньюкасл выступит бойцом защиты, поэтому все навыки связаны с обороной от атак противников. Легенда сможет оживлять союзников и прикрывать их щитом, также будет возможность ставить полноценные небольшие щиты отдельно.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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