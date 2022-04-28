Новую Warcraft анонсируют 3 мая. Ходят слухи про клон Pokemon GO

Blizzard объявила, что анонс мобильной игры по мотивам вселенной Warcraft случится 3 мая в 20:00 мск. Никаких подробностей компания решила не раскрывать, однако для неё это будет первый проект, который изначально создавали для смартфонов.

За Diablo Immortal отвечает китайская студия NetEase. Blizzard только контролирует.

Скорее всего, новинка станет аналогом Pokemon GO — слухи об этом появились ещё пару лет назад. Вдобавок буквально на днях они снова начали витать по сети. Что конкретно ждёт поклонников мира «Варкрафта», впрочем, узнаем только после официальной презентации.

Для Blizzard важно правильно презентовать новинку, поскольку анонс Diablo Immortal многие всё ещё вспоминают с содроганием и мемами. При этом сама игра, если верить отзывам тестеров, получается отменная. А недавний анонс дополнения для World of Warcraft также оказался не очень успешным.