В новом тизере сиквела «Доктора Стрэнджа» показали важных героев

Marvel Studios продолжает рекламировать фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и выпускать различные промоматериалы. Недавно появились свежие рекламные ролики, которые объединили в один трейлер.

В нём показали довольно важные кадры с рукой Патрика Стюарта в образе Профессора Икс на каноническом кресле жёлтого цвета. Также в ролике засветилась Капитан Картер, которая впервые появилась в мультсериале «Что, если...?». Похоже, полноценно героиня заглянет и в сиквел «Доктора Стрэнджа».

Главные роли в блокбастере исполнили Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Рэйчел Макадамс и другие. Недавно мы выпустили материал, в котором разобрали известные детали ленты и рассказали, почему картина может быть эпичнее «Человека-паука: Нет пути домой».

Премьера ленты состоится 6 мая, но не в России.

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