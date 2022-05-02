TES V: Skyrim получила крупный мод для фанатов «Звёздных войн»

За почти 11 лет существования «Скайрима» для игры вышло бесчисленное количество модов. Однако среди них не так уж и много расширений, которые полностью перерабатывают игру. Программист под ником Pande4360 как раз выпустил один из таких — Star Wars Redux 2022.
Из названия становится понятно, что расширение посвящено «Звёздным войнам». Вместо Имперцев и Братьев Бури игровой мир теперь населяют повстанцы и штурмовики. Примечательно, что у каждой фракции не один, а сразу несколько различных скинов. Также в Скайриме можно встретить и дроидов.
Основным нововведением мода стали джедайские способности и снаряжение. Световой меч, например, способен не только убивать противников, но и отбивать выстрелы из оружия. А с помощью силы врагов можно швырять в разные стороны, просто помыслив об этом. Скачать модификацию Star Wars Redux 2022 можно на сайте Nexus Mods. Для запуска потребуется Steam-версия TES V: Skyrim Special Edition.
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