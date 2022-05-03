Фильм Сэма Рэйми. Появились первые обзоры сиквела «Доктора Стрэнджа»

Ночью прошла мировая премьера сиквела «Доктора Стрэнджа», а сейчас появились первые обзоры фильма от кинокритиков. Большинству в целом понравилась картина, однако они обнаружили несколько важных проблем. Они в первую очередь касаются самой структуры фильмов Marvel.

64 балла на Metacritic — очень неплохо

Мы изучили обзоры и кратко пересказываем ключевые мысли:

Marvel позвала Сэма Рэйми не ради красоты, а действительно доверила ему проект. Поклонники творчества постановщика увидят много свойственных ему приёмов, пришедших из хорроров и первых фильмов про Человека-паука.

Однако Рэйми не дали достаточно свободы в сценарии, из-за чего картина получилась всё же довольно стандартной для самой Marvel. Особенно странно, что сам Стрэндж в фильме творит много опасных для всей вселенной вещей, однако его продолжают показывать как именно героя. С похожим диссонансом сталкивался сериал «ВандаВижн».

Многие важные сюжетные линии из первого фильма разрешили буквально за пару сцен — это и соперничество с Мордо, и любовный интерес с Палмер. Можно было и как-то поизящнее.

Визуально фильм местами очень удивляет.

Marvel филигранно работает с ожиданиями зрителей — даже с камео, на которые намекали в трейлерах. Во время просмотра всегда найдётся чем удивиться.

Америка Чавис получилось скучной — создатели фильма будто бы не заинтересованы в героине. Её образ полностью соответствует оригинальным комиксам, однако в самой картине ей будто бы нечего делать.

Первый акт называют самым слабым, а третий — самым сильным.

Многие критики надеются, что Marvel решится на эксперимент и доверит Рэйми снимать продолжение, только с куда большей творческой свободой. Фильму бы очень помогло уйти полностью в хоррор, однако даже в таком виде это уже зачастую нетривиальная лента [для Marvel]. Её губит только то, что она слишком опирается на фирменную структуру Marvel.

В ближайшее время мы сами планируем выпустить обзор фильма, а также рассказать о происходящих там событиях и раскрыть сцены после титров.