Blizzard постарается улучшить героев поддержки в Overwatch 2

В данный момент проходит закрытое бета-тестирование Overwatch 2. Уже известно, что многие танки и атакующие герои получат серьёзные изменения, однако персонажей поддержки решили оставить без изменений.
Из-за этого многие игроки критикуют Overwatch 2 и Blizzard. Якобы компания забыла про героев поддержки и делает упор только на силовых персонажей. Авторы успокоили аудиторию и отметили, что у них есть большие планы на героев поддержки, в том числе и изменения некоторых навыков.
По словам разработчиков, они планируют добавить в ростер больше персонажей, которые смогут помогать команде. Издание GameRant отметило, что вполне вероятно добавление героев без эффектов исцеления. Это сможет удивить игроков и добавить разнообразия.
Пользователь Reddit под ником Deordos3 рассказал про некоторых киберспортсменов, которые считают героев поддержки вполне играбельными. Игрок отметил, что каждый медик в игре для остальных персонажей — цель номер один.
Когда вы играете за поддержку, то буквально становитесь целью номер один для танков и атакующих. Поддержка чувствует себя ужасно.
С этим согласились многие пользователи и отметили, что персонажам действительно нужна встряска, какое-то изменение. Это могут быть как новые навыки, так и что-то необычное.
Overwatch 2 точно не выйдет в 2022 году. Скорее всего, релиз состоится в 2023-м.
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