Что происходит в сценах после титров «Доктора Стрэнджа 2»

Вчера мы уже полностью раскрыли события «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», а теперь посвятим отдельную заметку двум сценам после титров. Разумеется, дальше следуют спойлеры.

Первая сцена после титров

Стрэндж спокойно гуляет по Нью-Йорку, однако внезапно появляется чародейка Клеа в исполнении Шарлиз Терон. Она рассказывает, что его прыжки по разным вселенным оставили след, который рискует стать большой проблемой для всего живого. Для исправления нужна помощь Стрэнджа, если он не боится.

Маг быстро соглашается, демонстрируя третий глаз — его он получил из-за влияния тёмной магии во время событий основного фильма. Куда отправятся персонажи, неизвестно.

Фанаты верят, что таким образом запускает адаптацию «Секретных войн».

Вторая сцена после титров

Это комедийное камео Брюса Кэмпбелла. Во время событий основного фильма он вредничает, и на него накладывают заклинание, из-за которого его руки бьют по его же лицу. В сцене после титров действие магии прекращается, чему он безмерно рад.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» уже начали показывать в разных странах, а премьера в США состоится завтра. В России фильм не выйдет.