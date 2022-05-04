Все спойлеры и описание сюжета «Доктора Стрэнджа 2»

В некоторых странах уже начался прокат «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», а вместе с этим и появились все спойлеры и описание событий ленты. Поскольку в России фильм не выйдет, мы решили рассказать о главных событиях ленты.

Разумеется, дальше пойдут спойлеры всего фильма. Если хотите дождаться возможности посмотреть ленту в хорошем качестве, то закройте статью и дождитесь цифровой премьеры — она ожидается в июле-августе.

Мы не станем вдаваться во многие подробности, поскольку часть событий не так важна для понимания общего сюжета. Он, кстати, довольно простой. Злодеем выступает Ванда, которая под влиянием книги тёмной магии Даркхолд пытается найти своих детей — тех, чьи крики она слышала в финале сериала «ВандаВижн».

В целом фильм ощущается, скорее, продолжением именно «ВандаВижн», нежели сольником «Доктора Стрэнджа». Более того, для сюжета сам герой будто бы не несёт никакой ценности, поскольку в центре истории всё же именно Ванда.

А теперь подробно

Стрэндж узнаёт о намерениях Ванды уже после того, как попадает в её магическую ловушку. Изначально он приходит к ней за помощью, чтобы разобраться в мультивселенной — ранее в фильме он сражался с одноглазым осьминогом и повстречался с Америкой Чавис, которая при переполнении эмоциями (например, страхом) может открывать порталы в другие вселенные. Ванде требуется Чавис, чтобы найти своих детей где-то в мультивселенной.

Стрэнджу и Чавис удаётся сбежать в другую вселенную, где Танос погиб из-за самопожертвования местного Стрэнджа, а верховым чародеем стал конкурент протагониста Барон Мордо. Однако тут любые перемещения между мирами запрещены, поэтому парочка оказывается на суде Иллюминатов.

Иллюминаты в этой вселенной — Рид Ричардс (Джон Красински), Чарлз Ксавье (Патрик Стюарт), капитан Картер (Хейли Этвелл), Чёрный гром (Энсон Маунт), Капитан Марвел (Лашана Линч) и Барон Мордо (Чиветел Эджиофор).

Позже оказывается, что Иллюминаты сами убили своего Стрэнджа — он использовал Даркхолд, уничтожил целую вселенную и оказался поглощён тёмной магией. Однако публично он остался героем, который пожертвовал собой ради мира.

Пока они обсуждают, убить или отправить Стрэнджа домой, появляется Ванда. Ричардс, Ксавье, Картер, Чёрный гром и Капитан Марвел начинают с ней бой, но она лёгко расправляется с каждым — всех присутствующих убивают особенно жестокими способами.

Стрэндж, Чавис и Палмер пытаются переместиться в другую вселенную, однако Ванда нагоняет группу. В итоге мага выкидывают в «уничтоженную вселенную», где Злой Стрэндж уничтожил Таноса тёмной магией, однако вместе с этим мир начал умирать, а маг получил «третий глаз». Между ними начинается бой, в котором побеждает обычный Стрэндж. После он находит способ вернуться в свою вселенную, но для этого задействует тёмную магию.

Тем временем Ванда держит чародеев и Чавис в заложниках, однако одному магу удаётся уничтожить Даркхолд. За это его убивают особенно жёстким образом, а Ванда вынуждает рассказать, где может быть ещё одна книга. Они отправляются в небесный замок Камар-Таджа с Вонгом и Чавис, где и был написан Даркхолд.

Сюда уже врывается Стрэндж, и вновь завязывается потасовка, во время которой Чавис выбивает Ванду. Та оказывается в вселенной, где у неё всё ещё есть дети, и практически убивает свою версию из другой вселенной — причём на глазах сыновей. Под крики детей она осознаёт, что зашла слишком далеко.

Еле живая мать говорит, что Ванда явно успела настрадаться, раз она пошла на такие меры. Будь она на её месте — наверняка сделала бы то же самое. Однако это не означает, что это правильно. Ванда осознаёт, что зашла слишком далеко. Освободившись от влияния тёмной магии, она возвращается в замок, рассказывает Стрэнджу свой план и, дождавшись их ухода, обрушивает постройку с собой внутри в качестве наказания. Позже Стрэндж отмечает, что Ванда уничтожили все Даркхолды во всех вселенных.

Счастливый конец: все возвращаются в свои миры, а Америка Чавис решается остаться во вселенной MCU для обучения магическому ремеслу. Она также поможет в восстановлении магического замка.

В первой сцене после титров Стрэнджа на улице встречает чародейка в исполнении Шарлиз Терон, которая просит героя помочь спасти реальность от действий героя. Он быстро соглашается, показывая третий глаз — прямо как у Злого Стрэнджа, который тёмной магией победил Таноса.

Вторая сцена после титров: комедийное камео Брюса Кэмпбелла в роли продавца шариков пиццы.

Что интересного стоит отметить?

В одном из диалогов речь идёт про Человека-паука — Стрэндж отвечает, что не знает его личность.

Все линии из первой части не стали развивать в сиквеле.

Ванда фактически выступает главным героем и злодеем фильма. Более того, она же и побеждает сама себя — Стрэнджу для этого ничего не приходится делать.

Премьера фильма в США состоится через пару дней, а вот в России его прокат ожидать не стоит. Критикам в целом понравилась новинка, однако они отмечают ряд серьёзных недостатков, среди которых типичная для Marvel структура и неубедительная роль самого Стрэнджа в фильме.

Среди достоинств отмечают превосходную работу Сэма Рэйми, сильные драматические и хоррор-эпизоды, а также общее настроение ленты. Она довольно мрачная.