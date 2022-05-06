В список параллельного импорта попали все игровые консоли

Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта. Ввозить товары в Россию можно будет по «альтернативным» каналам без разрешения правообладателей.

Список товаров для параллельного импорта состоит аж из 20 страниц. В список попали в том числе техника Apple, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, продукция компаний Samsung, Nokia, Dell и многих других. Также в листе есть бытовые товары, косметика и парфюмерия, бумага, картон, оборудование для добычи полезных ископаемых, автомобили, двигатели и шины.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Минпромторга. Всего в приказе 96 категорий товаров.

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