Без сюрпризов. Steam Deck уже месяц лидирует в чартах Steam

В сервисе SteamDB опубликовали данные по продажам игр и устройств в магазине Steam за прошедшую неделю. Изменений на фоне отсутствия громких новинок немного, не считая появления в топе свежей Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.

Лидерство уже месяц удерживает портативный ПК Steam Deck, за которым закрепилась Elden Ring. На третье место с седьмого с прошлой недели поднялся рогалик Rogue Legacy 2.

Новость по теме Из игры My Little Pony в Steam удалили русскую локализацию

Вылетела из топ-10 Cyberpunk 2077, на которую закончилась скидка в 50%. Вместо неё в чарте оказалась Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters, которая попала на 9-ю строчку.

Чарт Steam со 2 по 8 мая

Steam Deck Elden Ring Rogue Legacy 2 Monster Hunter Rise The Stanley Parable: Ultra Deluxe Valve Index VR Kit Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition Dying Light 2 Stay Human Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters Dune: Spice Wars

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!