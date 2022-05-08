Без сюрпризов. Steam Deck уже месяц лидирует в чартах Steam
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В сервисе SteamDB опубликовали данные по продажам игр и устройств в магазине Steam за прошедшую неделю. Изменений на фоне отсутствия громких новинок немного, не считая появления в топе свежей Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.
Лидерство уже месяц удерживает портативный ПК Steam Deck, за которым закрепилась Elden Ring. На третье место с седьмого с прошлой недели поднялся рогалик Rogue Legacy 2.
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Вылетела из топ-10 Cyberpunk 2077, на которую закончилась скидка в 50%. Вместо неё в чарте оказалась Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters, которая попала на 9-ю строчку.
Чарт Steam со 2 по 8 мая
- Steam Deck
- Elden Ring
- Rogue Legacy 2
- Monster Hunter Rise
- The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- Valve Index VR Kit
- Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition
- Dying Light 2 Stay Human
- Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters
- Dune: Spice Wars
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