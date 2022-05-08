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Без сюрпризов. Steam Deck уже месяц лидирует в чартах Steam

Без сюрпризов. Steam Deck уже месяц лидирует в чартах Steam
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В сервисе SteamDB опубликовали данные по продажам игр и устройств в магазине Steam за прошедшую неделю. Изменений на фоне отсутствия громких новинок немного, не считая появления в топе свежей Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters.

Лидерство уже месяц удерживает портативный ПК Steam Deck, за которым закрепилась Elden Ring. На третье место с седьмого с прошлой недели поднялся рогалик Rogue Legacy 2.

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Вылетела из топ-10 Cyberpunk 2077, на которую закончилась скидка в 50%. Вместо неё в чарте оказалась Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters, которая попала на 9-ю строчку.

Чарт Steam со 2 по 8 мая

  1. Steam Deck
  2. Elden Ring
  3. Rogue Legacy 2
  4. Monster Hunter Rise
  5. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
  6. Valve Index VR Kit
  7. Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition
  8. Dying Light 2 Stay Human
  9. Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters
  10. Dune: Spice Wars

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