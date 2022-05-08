Из игры My Little Pony в Steam удалили русскую локализацию

Фанаты франшизы My Little Pony заметили, что из предстоящей игры с подзаголовком «Приключение в бухте Мэритайм» удалили русскую локализацию. Это случилось всего за три недели до релиза адвенчуры.

Авторы «Приключения в бухте Мэритайм» отказались и от русской озвучки, и от субтитров. Информацию обнаружили в базе данных Steam. На странице игры в магазине также полностью пропала поддержка языка.

Издатель Outright Games, который занимается распространением «Приключения в бухте Мэритайм», ситуацию не прокомментировал, а его сайт на русском не работает. В прошлом году компания выпустила игру «Мой друг Свинка Пеппа» с русской озвучкой и текстом.

«My Little Pony: Приключение в бухте Мэритайм» выйдет 27 мая на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Улучшенная версия появится на PS5 и Xbox Series позже в этом году. Фанаты надеются, что хотя бы в дисковых версиях перевод на русский язык останется.

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