После двух утечек Disney выпустила первый трейлер «Аватара 2»

Disney сразу после двух утечек первого трейлера «Аватара 2» выпустила ролик официально. Что забавно, не в 4К, а лишь в 1080р — хотя в утечках он был в превосходном качестве высочайшего разрешения.

События продолжения разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. История крутится вокруг трагедий и выживания.

Первый постер фильма «Аватар: Путь воды»

Все ключевые актёры, включая Зои Салдану, Сэма Уортингтона, Сигурни Уивер и Стивена Лэнга, вернулись к своим ролям в продолжениях. После второй части также последуют третья, четвёртая и пятая — они выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

Кадры сиквела

Вдобавок в сентябре Disney перевыпустит первую часть фильма, отреставрировав графику и звук.