Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер фильма «Аватар: Путь воды» в 4К

Первый трейлер «Аватара 2» утёк в превосходном качестве
Комментарии

В сети появился дебютный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» в отличном качестве. Сначала его распространяли на YouTube, где Disney оперативно удалял любые видео, после чего ролик начали заливать на другие площадки — в VK и Telegram.

Ссылка на Telegram на случай удаления в VK.

Официально трейлер должны показать только на следующей неделе, однако счастливые зрители «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который в России не показывают, могли увидеть всю эту красоту перед показом новинки Marvel.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится в декабре, а в сентябре покажут отреставрированный оригинал. В России выход сиквела на фоне текущей ситуации не ожидается, однако к концу года всё может поменяться. Disney хоть и не выпускает фильмы в России, но даже дублирует их для показа в СНГ.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022