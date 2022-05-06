Первый трейлер «Аватара 2» утёк в превосходном качестве
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В сети появился дебютный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» в отличном качестве. Сначала его распространяли на YouTube, где Disney оперативно удалял любые видео, после чего ролик начали заливать на другие площадки — в VK и Telegram.
Официально трейлер должны показать только на следующей неделе, однако счастливые зрители «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который в России не показывают, могли увидеть всю эту красоту перед показом новинки Marvel.
Премьера «Аватара: Путь воды» состоится в декабре, а в сентябре покажут отреставрированный оригинал. В России выход сиквела на фоне текущей ситуации не ожидается, однако к концу года всё может поменяться. Disney хоть и не выпускает фильмы в России, но даже дублирует их для показа в СНГ.
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