Первый трейлер «Аватара 2» утёк в превосходном качестве

В сети появился дебютный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» в отличном качестве. Сначала его распространяли на YouTube, где Disney оперативно удалял любые видео, после чего ролик начали заливать на другие площадки — в VK и Telegram.

Официально трейлер должны показать только на следующей неделе, однако счастливые зрители «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который в России не показывают, могли увидеть всю эту красоту перед показом новинки Marvel.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится в декабре, а в сентябре покажут отреставрированный оригинал. В России выход сиквела на фоне текущей ситуации не ожидается, однако к концу года всё может поменяться. Disney хоть и не выпускает фильмы в России, но даже дублирует их для показа в СНГ.