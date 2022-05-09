Слух: в фильмах DC заменят Флэша — Эзра Миллер уйдёт

Издание ScreenGeek со ссылкой на источники сообщило, что Warner Bros. Discovery может заменить актёра на роль Флэша. Вместо скандального Эзры Миллера супергероя сыграет Дилан О’Брайен, известный по «Бегущему в лабиринте».
Компания пока не огласила решения по Эзре Миллеру, которого за последнее время несколько раз арестовывала полиция. Актёр два раза попал в скандал на Гавайях, а в одном из случаев кинул стул в девушку. Та отделалась царапиной на лбу. В другой ситуации Миллер накинулся на человека, который играл в дартс.
Пока неясно, как замена актёра впишется во вселенную DC. Недавно Discovery поглотила Warner Bros., после чего новые владельцы решили переосмыслить будущее кинокомиксов, поэтому изменения могут произойти любые.
Последним фильмом с Эзрой Миллером стали «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». По слухам, франшизу могут закрыть в том числе из-за скандалов с актёром и слабых сборов.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 мая 2022
-
22:14
-
21:31
-
20:46
-
20:10
-
19:29
-
18:46
-
18:02
-
17:42
-
17:07
-
17:05
-
16:37
-
16:08
-
15:50
-
15:04
-
14:39
-
13:53
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:26
- 8 мая 2022
-
19:31
-
18:56
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
16:12
-
15:36
-
14:51
-
14:07
-
13:33
-
12:42
- 7 мая 2022
-
19:05