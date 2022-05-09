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Слух: в фильмах DC заменят Флэша — Эзра Миллер уйдёт

Слух: в фильмах DC заменят Флэша — Эзра Миллер уйдёт
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Издание ScreenGeek со ссылкой на источники сообщило, что Warner Bros. Discovery может заменить актёра на роль Флэша. Вместо скандального Эзры Миллера супергероя сыграет Дилан О’Брайен, известный по «Бегущему в лабиринте».

Компания пока не огласила решения по Эзре Миллеру, которого за последнее время несколько раз арестовывала полиция. Актёр два раза попал в скандал на Гавайях, а в одном из случаев кинул стул в девушку. Та отделалась царапиной на лбу. В другой ситуации Миллер накинулся на человека, который играл в дартс.

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Пока неясно, как замена актёра впишется во вселенную DC. Недавно Discovery поглотила Warner Bros., после чего новые владельцы решили переосмыслить будущее кинокомиксов, поэтому изменения могут произойти любые.

Последним фильмом с Эзрой Миллером стали «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». По слухам, франшизу могут закрыть в том числе из-за скандалов с актёром и слабых сборов.

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