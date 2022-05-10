EA официально переименует игру FIFA

Electronic Arts представила новое название для серии футбольных симуляторов — EA Sports FC. Оно вступит в силу в 2023 году, а последнюю часть с заголовком FIFA обещают сделать лучшей в истории.

Подробности о EA Sports FC авторы раскроют летом 2023 года. Пока известно, что в футбольном симуляторе останутся режимы Ultimate Team, карьера, Pro Clubs и VOLTA Football. Кроме этого, обещают сохранить лицензии на футболистов, стадионы и лиги, включая эксклюзивные отношения с Премьер-лигой, Ла Лигой, Бундеслигой, Серией А и другими.

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EA заявила, что Sports FC станет символом перемен и предоставит новые возможности для инноваций, творчества и развития. Подробностей пока не раскрыли.

FIFA 23 же будет самой масштабной в серии, заявила EA. Симулятор предложит множество функций и режимов, а также клубов, игроков и контент по чемпионату мира. Игра должна выйти осенью 2022 года на ПК и консоли.

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