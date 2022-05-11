Тизер «Аватара 2» за сутки посмотрели 148,6 млн раз. Это больше, чем у трилогии Star Wars

9 мая Disney выпустила первый тизер-трейлер долгожданного «Аватара: Путь воды». Судя по всему, фильм поднял нешуточный ажиотаж в сети, ведь за первые 24 часа ролик посмотрели около 148,6 млн раз. Это больше, чем у первых тизеров новой трилогии «Звёздных войн», включая девятый эпизод под названием «Скайуокер. Восход». У него было около 112 млн просмотров.

При этом второму «Аватару» не удалось одолеть «Форсаж 9», который за первые сутки набрал невероятные 202,7 млн просмотров. Будет очень интересно взглянуть на результаты первого тизера 10-й части семейной франшизы.

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера продолжения во всём мире состоится в декабре. О релизе в российских кинотеатрах пока не сообщается.

Новость по теме После двух утечек Disney выпустила первый трейлер «Аватара 2»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!