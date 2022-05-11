Electronic Arts может не вернуться в Россию до апреля 2023 года

В начале марта EA объявила об уходе с российского и белорусского рынков. Игры компании больше нельзя купить напрямую в цифровых магазинах как на ПК, так и на консолях. Electronic Arts не сообщала, когда планирует вернуться на отечественный рынок.

11 мая в своём финансовом отчёте компания сообщила, что может не вернуться в Россию как минимум до апреля 2023 года. Организация отметила, что это лишь предположение, однако EA готова к такому развитию событий.

Это не значит, что обычные игроки не смогут купить ту же FIFA 23 — наверняка к осени всё нормализуется. Мы будем следить за развитием ситуации.

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