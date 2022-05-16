Автор «Пиратов Карибского моря» не исключил возвращения Джонни Деппа в роли Джека Воробья

С фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» прошло уже 5 лет, однако Disney не торопится рассказывать о продолжении франшизы. Недавно на судебном процессе Джонни Депп заявил, что не вернётся к роли Капитана Джека Воробья даже за $ 300 млн.

Новость по теме Джонни Депп не вернётся к роли Капитана Джека Воробья даже за $ 300 млн

Судя по всему, компания знала об этом заранее, поэтому прямо сейчас работает сразу над двумя фильмами без актёра. Об этом продюсер франшизы Джерри Брукхаймер рассказал изданию The Sunday Times. По его словам, прямо сейчас авторы пишут два сценария: в одном из них главная роль отведена Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Однажды в… Голливуде»), а о втором он предпочёл не рассказывать.

При этом на вопрос о возвращении Капитана Джека Воробья во франшизу Брукхаймер заявил, что вряд ли он появится в шестых «Пиратах», однако будущее персонажа ещё не решено. Судя по всему, продюсер не исключает вероятности того, что Джонни Депп всё-таки может вернуться к своей культовой роли, от которой его отстранили из-за обвинений его бывшей жены Эмбер Херд. Возможно, Disney попробует договориться с актёром, на котором держалась почти вся пиратская атмосфера франшизы.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!