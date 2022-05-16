В России выйдет сериал, сценарий для которого придумала нейросеть

16 мая различным изданиям пришёл пресс-релиз, в котором говорится о том, что в России выйдет сериал, сценарий для которого написала нейросеть.

За разработку проекта под названием «Сидоровы» отвечают телеканал СТС и образовательная платформа Skillbox. Сюжет посвятят семье, члены которой со временем поймут, что выступают героями ситкома. Персонажи будут пытаться выбраться из него всеми способами. Есть даже постер ленты.

Для обучения нейросети авторы сериала использовали популярные шоу. В их числе: «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха».

Мы решили подарить нашей аудитории новый зрительский опыт и лучше понять, как инновации могут помочь в решении творческих задач. Нейросеть показала особый подход к работе над сценарием: она не ограничена правилами, избавлена от штампов, поэтому каждый раз предлагает нестандартные решения.

Премьера «Сидоровых» намечена на осень 2022 года. Кто исполнит главные роли, неизвестно.

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