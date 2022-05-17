Отчёт Take-Two: продажи GTA 5 превысили 165 млн копий, Red Dead Online не забросили
Поделиться
16 мая издательство Take-Two отчиталось о результатах за прошлый финансовый год — с апреля 2021-го по март 2022-го. Компания поделилась общими тиражами своих франшиз и отметила, что многие показатели оказались выше ожиданий.
- Годовая выручка составила $ 3,51 млрд и выросла всего на 4% по сравнению с прошлым годом. Прибыль же упала до $ 418 млн — на 29% ниже прошлых результатов. При этом эти показатели выше, чем изначально прогнозировала компания.
- Продажи за 12 месяцев снизились до $ 3,4 млрд. 91% от этой суммы приходится на цифровые продажи.
- На микротранзакции пришлось около 64% от общих продаж. Это на 6% меньше прошлого года.
В разговоре с инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник также ответил на критику фанатов по поводу отсутствия обновлений для Red Dead Online. По его словам, в Rockstar сейчас очень много работы, однако в своё время авторы расскажут о дальнейшей поддержке проекта.
Новость по темеRed Dead Online мертва? Нового контента нет уже 300 дней
Что касается общих тиражей своих франшиз, тут у Take-Two всё как никогда здорово:
- Общий тираж GTA 5 — 165 млн копий. Продажи серии — 375 млн копий.
- Общий тираж Red Dead Redemption 2 — 44 млн копий. Продажи серии — 67 млн копий.
- Общий тираж серии NBA 2K — 123 млн копий.
- Общий тираж серии Borderlands — 75 млн копий.
- Общий тираж серии Civilization — 61 млн копий.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 17 мая 2022
-
09:54
-
09:25
-
08:53
-
08:24
-
00:17
- 16 мая 2022
-
23:32
-
22:51
-
21:58
-
21:14
-
20:37
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
17:50
-
17:21
-
16:41
-
16:38
-
16:15
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
Партнерский контент