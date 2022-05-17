Отчёт Take-Two: продажи GTA 5 превысили 165 млн копий, Red Dead Online не забросили

16 мая издательство Take-Two отчиталось о результатах за прошлый финансовый год — с апреля 2021-го по март 2022-го. Компания поделилась общими тиражами своих франшиз и отметила, что многие показатели оказались выше ожиданий.

Годовая выручка составила $ 3,51 млрд и выросла всего на 4% по сравнению с прошлым годом. Прибыль же упала до $ 418 млн — на 29% ниже прошлых результатов. При этом эти показатели выше, чем изначально прогнозировала компания.

Продажи за 12 месяцев снизились до $ 3,4 млрд. 91% от этой суммы приходится на цифровые продажи.

На микротранзакции пришлось около 64% от общих продаж. Это на 6% меньше прошлого года.

В разговоре с инвесторами генеральный директор Take-Two Штраус Зельник также ответил на критику фанатов по поводу отсутствия обновлений для Red Dead Online. По его словам, в Rockstar сейчас очень много работы, однако в своё время авторы расскажут о дальнейшей поддержке проекта.

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Что касается общих тиражей своих франшиз, тут у Take-Two всё как никогда здорово:

Общий тираж GTA 5 — 165 млн копий. Продажи серии — 375 млн копий.

— 165 млн копий. Продажи серии — 375 млн копий. Общий тираж Red Dead Redemption 2 — 44 млн копий. Продажи серии — 67 млн копий.

— 44 млн копий. Продажи серии — 67 млн копий. Общий тираж серии NBA 2K — 123 млн копий.

— 123 млн копий. Общий тираж серии Borderlands — 75 млн копий.

— 75 млн копий. Общий тираж серии Civilization — 61 млн копий.

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