В России могут разблокировать «Инстаграм»* и «Фейсбук»*

21 марта в Москве вынесли решение в отношении корпорации Meta — её признали экстремистской организацией и запретили её деятельность на территории России. Блокировка коснулась «Фейсбука» и «Инстаграма». Таким образом, пользоваться сервисами с тех пор можно только с помощью VPN-сервисов.
17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможную разблокировку Meta. Вполне возможно, решение суда могут отменить и пользоваться приложениями Facebook и Instagram можно будет без сторонних программ.
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* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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